Мы должны открыть новую стратегическую страницу трансформации таможенной службы: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в Гюмри присутствовал на мероприятии, посвященном 30-летию Таможенной службы Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, Никол Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, сказал:

«Уважаемый господин Бадасян!

Уважаемые члены правительства, уважаемая госпожа губернатор, уважаемые сотрудники Таможенной службы!

Поздравляю всех Вас с 30-летием Таможенной службы. Это очень хорошая возможность подвести итоги нашей 30-летней деятельности, чтобы открыть новую стратегическую страницу трансформации таможенной службы. Конечно, государственные институты и роль налоговых и фискальных органов очень важны в становлении нашего государства, потому что Таможенная служба является одним из важнейших атрибутов государства. И за это время, она конечно, прошла долгий и трудный путь развития.

Однако я хотел бы продолжить процесс изменения имиджа государственного служащего в целом, в частности таможенника, налогового инспектора, начатый в последние годы. И это сообщение должно быть правильно воспринято, потому что таможенник - это не тот человек, который, скажем так, пытается забрать деньги у бедного гражданина, который привозит несколько мешков с товарами. Таможенник - человек, который выполняет государственную функцию. Когда мы говорим об изменении имиджа таможенной службы, мы должны говорить и об изменении восприятия граждан, потому что во многих случаях отсутствует восприятие того, что все вокруг нас, сегодня наконец начинается с выполнения гражданином обязательств перед государством. То есть, почему граждане платят налоги, таможенные пошлины? Потому что мы все договорились, что у нас должно быть государство, и это государство должно действовать по следующим правилам, и в рамках этих правил мы должны осуществлять выплаты, которыми должны решать и удовлетворять наши нужды.

В целом, я надеюсь, что благодаря региональным изменениям и развитиям Республика Армения получит гораздо больший транзитный потенциал, и в этом отношении улучшение процедур таможенной службы очень важно для Республики Армения, чтобы быть привлекательной транзитной страной. И для этого нужны не только дороги и коммуникации, но и услуги, которые предоставляет Таможенная служба.

Уважаемые дамы и господа! Еще раз поздравляю всех нас со знаменательной годовщиной Таможенной службы. Хочу поблагодарить всех сотрудников за их вклад в создание Таможенной службы, пожелать всем нам удачи в дальнейшем создании государственных институтов, включая преобразование Таможенной службы, чтобы имидж Таможенной службы становился все лучше и лучше. В конце концов, даже если мы этого не добьемся, мы должны стремиться к совершенству».

Затем состоялась церемония награждения сотрудников Таможенной службы. По случаю 30-летия Таможенной системы РА за вклад в развитие таможенной службы памятной медалью премьер-министра РА были награждены начальник отдела Управления таможенного контроля, таможенного администрирования и развития таможенного дела КГД Лилит Аветисян, заместитель начальника Управления информационных технологий КГД Рафаел Григорян, главный эксперт ООО «Масштаб» Микаел Пашаян и др.

В ходе мероприятия премьер-министру была представлена история создания, становления и развития таможенной системы Армении. Было отмечено, что пункты пропуска Баграташен, Гогаван-Бавра уже модернизированы. В Гюмри построен Сервисный центр северной внешнеэкономической деятельности. Центр осуществляет процесс растаможивания автомобилей с полностью модернизированными возможностями и новым стилем работы.

Было обсуждено видение Таможенной службы, которое основано на предоставлении бизнесу новых качественных услуг с использованием инновационных технологий.