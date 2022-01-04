Правительство приняло решение о прекращении полномочий Совета старейшин общины Веди

Правительство Республики Армения приняло решение о прекращении полномочий Совета старейшин общины Веди Араратской области. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте правительства.

Центральная избирательная комиссия Республики Армения назначит дату выборов в Совет старейшин общины Веди в течение недели после вступления решения в силу.

Все кандидаты в члены Совета старейшин Веди от партий «Гражданский договор» и «Республика», избранные в результате голосования в Веди, подали заявления о самоотводе.