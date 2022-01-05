На всей территории Казахстана ввели режим ЧП

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает канал "Мир-24".

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.

В среду Токаев на фоне беспорядков сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям.

В Казахстане уже четвертый день не стихают протесты. Они начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие центры.