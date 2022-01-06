Этот праздник еще раз призывает нас помогать и с состраданием относиться друг к другу - президент РА

Президент Республики Армен Саркисян поздравил с Рождеством Иисуса Христа и Праздником Богоявления.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю с праздниками Рождества Христова и Богоявления!

В этот праздник Святого Рождества мы адресуем друг другу добрые пожелания, делимся надеждой, верой любовью и, в то же время, с теплотой и молитвой вспоминаем тех, кто не с нами.

Этот праздник вновь побуждает нас оказывать друг другу помощь и поддержку, относиться с уважением и заботой друг к другу, к Семье, к Очагу, к Отечеству.

Да преисполнятся ваши сердца и дома мира, добра, радости, покоя и тепла!

Желаю всем вам, вашим семьям и родным здоровья, счастья и всяческих благ!

С Рождеством Христовым и Богоявлением!»