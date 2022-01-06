Время в Ереване: 11:07:36,   7 Январь

Этот праздник еще раз призывает нас помогать и с состраданием относиться друг к другу - президент РА

Этот праздник еще раз призывает нас помогать и с состраданием относиться друг к другу - президент РА

Президент Республики Армен Саркисян поздравил с Рождеством Иисуса Христа и  Праздником Богоявления.

 Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в поздравительном послании, в частности, говорится: 

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю с праздниками Рождества Христова и Богоявления!

В этот праздник Святого Рождества мы адресуем друг другу добрые пожелания, делимся надеждой, верой любовью и, в то же время, с теплотой и молитвой вспоминаем тех, кто не с нами.

Этот праздник вновь побуждает нас оказывать друг другу помощь и поддержку, относиться с уважением и заботой друг к другу, к Семье, к Очагу, к Отечеству.

Да преисполнятся ваши сердца и дома мира, добра, радости, покоя и тепла!

Желаю всем вам, вашим семьям и родным здоровья, счастья и всяческих благ!

С Рождеством Христовым и Богоявлением!»


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]