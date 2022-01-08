В Казахстане объявлен общенациональный траур
12:47, 8 Январь, 2022
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура —в память о жертвах недавних событий в Казахстане
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента Берик Уали.
"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", — написал он на Facebook.
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