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Турецкие истребители нарушили воздушное пространство Греции

Турецкие истребители нарушили воздушное пространство Греции

С 6 по 7 января турецкие военные самолеты десятки раз нарушали воздушное пространство Греции, совершая полеты над греческими островами. 

Как передаетАрменпресс, заявление по этому поводу распространил Генеральный штаб национальной обороны Греции.

В частности, Генеральный штаб сообщил, что группа из четырех турецких истребителей F-16 нарушила воздушную границу страны в северо-восточной, центральной и юго-восточной частях Эгейского моря. Во всех случаях, согласно международной практике, греческие военные самолеты поднимались в воздух, вынуждая турецкие истребители покинуть воздушное пространство страны.


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