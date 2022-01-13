COVID-19: В Армении высокий показатель репродуктивности инфекции

В Армении в последние дни наблюдается рост случаев коронавирусной болезни.

Об этом на пресс-конференции, созванной в пресс-центре «Арменпресс», сообщила начальник Управления инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян.

«Мы впервые наблюдаем такую высокую скорость распространения вируса. Репродуктивный коэффициент инфекции, говорящий о скорости распространения инфекции, составляет уже 2,3. У нас наблюдается рост уровня заболеваемости во всех возрастных группах детей и подростков. Несколько дней назад Республика Армения по стандартам ЕС находилась в зеленой зоне, но в последние дни мы уже оказались в оранжевой зоне», - сказала Ромелла Абовян.

По словам специалиста, это заболевание не подчинено эпидемиологическим закономерностям, не имеет сезонности. Вместо этого волны инфекции нарастают и спадают каждые 3-4 месяца. По словам эксперта, количество зафиксированных случаев будет зависеть от мер, принимаемых в стране.

«Если не были бы введены ограничения, то в период четвертой волны эпидемии у нас могло бы быть 2 500 - 3 000 случаев. Так что очень важно принимать профилактические меры, соблюдать правила эпидемии. Хочу напомнить, что у нас уже есть два случая нового штамма – омикрона. Но не исключено, что он уже циркулирует по всей нашей стране», - предупредила специалист, подчеркнув, что единственной профилактической мерой является вакцинация.