Бустерный компонент вакцинации будет эффективен против штамма омикрон

Вакцинация бустером достаточно эффективна и в борьбе с омикроном.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщила начальник Управления эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян.

Она отметила, что уже есть два случая заражения омикрон штаммом, и она как специалист не исключает, что омикрон уже циркулирует по всей Армении. Если он есть в соседних странах, то будет и у нас. Заболевшие омикроном имеют легкую клинику. Они лечатся дома».

По словам Ромеллы Абовян, симптомы омикрона очень схожи с симптомами других штаммов: повышение температуры, кашель, заложенность в носу, боли в мышцах.

«По данным исследования международной организации, в случае омикрона гораздо меньше поражается легочная ткань, и пневмония возникает реже. Это по сегодняшним данным, не исключено, что через несколько дней будет иная информация», - отметила Ромелла Абовян.