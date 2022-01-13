Давид Бабаян считает погромы армян в Баку одним из самых кровавых проявлений геноцидальной политики Азербайджана

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян погромы бакинских армян считает одним из самых кровавых проявлений проводимой Азербайджаном геноцидальной политики.

В беседе с «Арменпресс» по случаю 32-й годовщины погромов армян в Баку Давид Бабаян подчеркнул, что 13 января 1990 г. - одна из самых трагических страниц в истории армянского народа. «В тот день в Баку, столице Азербайджана, началась резня армян. Мы должны быть едины, проводить правильную политику, формировать образованное, патриотичное общество. Только тогда можно будет избежать таких суровых испытаний, как резня в Баку», - сказал Бабаян.

По его словам, Азербайджан десятилетиями осуществляет программы изгнания армян, а погромы в Баку стали одним из самых кровавых случаев геноцидальной политики Азербайджана. Бабаян не считает случайным, что президент Азербайджана Ильхам Алиев дал свое интервью накануне этой даты, он говорил почти в том же стиле, в каком была представлена резня в Баку в 1990 году.

«Это доказывает, что остались те же идеи, преобладают те же подходы, они пытаются реализовывать те же программы. Что мы можем сделать, чтобы предотвратить такие кровавые инциденты? Надо сначала понять, с кем мы имеем дело, правильно представить действительность и не ошибиться еще один раз. В лице Азербайджана мы имеем правительство, общество, где антиармянство является государственной идеологией. В лице Азербайджана мы имеем страну, по своей сути, фашистскую, мы никогда не должны этого забывать. Если мы забудем это, и погромы в Баку и прошлая война будут повторяться», - сказал Давид Бабаян.