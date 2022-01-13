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Делегация во главе со спикером НС Армении посетит США

Делегация во главе со спикером НС Армении посетит США

Делегация во главе со спикером Национального Собрания Армении Аленом Симоняном 15-20 января посетит с рабочим визитом Вашингтон. Как сообщает Арменпресс, соответствующее распоряжение председателя НС опубликовано на официальном сайте парламента.

Согласно распоряжению, в состав делегации входят председатель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян, депутат Мария Карапетян, председатель фракции «Честь имею» Артур Ванецян, группа сотрудников аппарата НС.

Обязанности председателя НС временно будет исполнять вице-спикер НС Акоп Аршакян.


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