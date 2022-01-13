Бросить тень на российских миротворцев в Нагорном Карабахе не получится: Захарова

Бросить тень на российских миротворцев в Нагорном Карабахе не получится. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе брифинга сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, на пытается ли Азербайджан бросить тень на деятельность российских миротворцев в Арцахе, устраивая провокации в общинах Арцаха, мишенью которых становится гражданское население.

«Даже если кто-то хочет бросить тень на наших миротворцев, не получится, потому что их работа слаженная, четкая, в интересах урегулирования кризиса», - сказала Захарова.

По её мнению, правильно было бы обратиться с этим вопросом к представителям российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

«Миротворцы наши находятся в постоянном контакте с обеими сторонами и при необходимости проводят расследования инцидентов», - сказала Захарова.