В Москве в результате падения лифта погибли двое граждан Армении

В Главном управлении МЧС Москвы подтвердили информацию о гибели двух граждан Армении в результате падения лифта в здании, находящемся в центре города.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на «Интерфакс», по предварительным данным, лифт упал в шахту во время ремонтных работ.

«К сожалению, по предварительным данным, погибли двое сотрудников», - добавили в ведомстве. По данным МЧС, инцидент произошел по адресу улица Большая Якиманка, 24.

Официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила «Интерфаксу», что ведомство, в связи с обнаружением трупов двух мужчин в отеле на Большой Якиманке, ведет расследование. Выяснилось, что погибшие - сотрудники по обслуживанию лифтов.

Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует исполняющая обязанности Замоскворецкого районного прокурора Елена Маликова.

«В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего инцидента, и будет дана оценка согласно федеральному законодательству и при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования», - отметила Нефедова.

«Интерфакс» также сообщил, что погибшие - граждане Армении.