В Москве в результате падения лифта погибли двое граждан Армении
В Главном управлении МЧС Москвы подтвердили информацию о гибели двух граждан Армении в результате падения лифта в здании, находящемся в центре города.
Как передает «Арменпресс» со ссылкой на «Интерфакс», по предварительным данным, лифт упал в шахту во время ремонтных работ.
«К сожалению, по предварительным данным, погибли двое сотрудников», - добавили в ведомстве. По данным МЧС, инцидент произошел по адресу улица Большая Якиманка, 24.
Официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила «Интерфаксу», что ведомство, в связи с обнаружением трупов двух мужчин в отеле на Большой Якиманке, ведет расследование. Выяснилось, что погибшие - сотрудники по обслуживанию лифтов.
Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует исполняющая обязанности Замоскворецкого районного прокурора Елена Маликова.
«В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего инцидента, и будет дана оценка согласно федеральному законодательству и при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования», - отметила Нефедова.«Интерфакс» также сообщил, что погибшие - граждане Армении.
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