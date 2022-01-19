Экспорт меда из Грузии вырос в восемь раз

В 2021 году Грузия экспортировала 173 тонны меда стоимостью 657 тысяч долларов, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Минсельхоза страны.

По информации ведомства, стоимость экспорта на 436% больше, чем в 2020 году, а объем экспорта – на 696%.

Более 80% экспортируемой продукции вывезли в страны Европы. Грузинский мед покоряет европейский рынок с декабря 2016 года, когда Еврокомиссия положительно оценила систему госконтроля Грузии и дала добро импорту грузинского меда. Продукция проходит жесткий контроль по разным параметрам сначала на родине.

На данный момент экспорт грузинского меда осуществляется в страны ЕС, США, Китай и другие страны, говорится в сообщении.

В 2020 году из Грузии было экспортировано 21,7 тонны меда, что на 15,3 тонны (в 3,4 раза) больше, чем в 2019 году.

Грузинский мед, по сравнению с китайским и аргентинским, цена которых два доллара, довольно дорогой. Он отличается своими вкусовыми качествами, экологической чистотой, и об этом прекрасно осведомлены зарубежные эксперты.

В Грузии розничная цена килограмма грузинского меда составляет 20 лари. Встречается монофлорный мед, мед альпийской зоны, который является дорогостоящим продуктом.