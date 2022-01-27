Число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 362,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 362 467 496, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 626 855 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 72 910 136 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 876 065.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 40 371 500, а число умерших от последствий заражения вирусом - 491 700.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 560 093 человека, из них скончались 624 717.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 724,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 690 человек, в Индии - 351, в Бразилии - 2 906.