МИД Словакии ответил на вопрос о возможном размещении войск НАТО в стране

В НАТО рассматривается вопрос о возможном направлении военного контингента в Словакию как реакция на возникшую ситуацию (с Украиной). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в четверг глава МИД республики Иван Корчок, комментируя информацию телеканала Sky News о том, что по 1 тысяче военнослужащих альянса может быть переброшено на его восточный фланг, в том числе, в Словакию.

В четверг американский телеканал Sky News сообщил, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.

"В НАТО рассматривается вопрос о возможном направлении сил усиления, в том числе, в Словакию. Никакого решения (об этом) пока не принято. Это не просьба со словацкой стороны, это составная часть нормального оборонного планирования как реакции на возникшую ситуацию (с Украиной)", - заявил Корчок после выступления на заседании комитета по международным делам Национального совета (парламента) республики, его слова привел сайт газеты Pravda.

По словам Корчока, НАТО будет заниматься рассмотрением этого вопроса в ближайшие дни и недели.

"Подобные военные структуры существуют в странах Балтии, в Польше, там они находятся в качестве реакции на то, что происходило в 2014 году (на Украине). Когда мы предполагали, что уже не случится такой эскалации (ситуации), как в 2014 году, то структуры НАТО (в регионе) далее не расширялись", - сказал глава МИД.

Как сообщил Корчок, он проинформировал членов парламентского комитета о том, что происходит на Украине и на ее границах, а также о происходящих дипломатических переговорах.

"На мой взгляд, ситуация (на границе Украины) напряженная, но решаемая. Но должны быть сделаны определенные шаги к деэскалации, необходимо убрать со стола реальную угрозу того, что может быть проведена военная акция в отношении Украины, а это неприемлемо", - сказал глава словацкого МИД.