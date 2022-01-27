Делегация во главе с министром юстиции Грузии посетила УИУ «Армавир»

Делегация во главе с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе, находящаяся в Армении по приглашению министра юстиции Армении Карена Андреасяна, в сопровождении заместителя министра юстиции Арпине Саркисян и начальника Пенитенциарной службы Сергея Атомяна сегодня посетила УИУ «Армавир».

Рати Брегадзе ознакомился с условиями содержания осужденных в пенитенциарном учреждении. Арпине Саркисян и Сергей Атомян ознакомили Рати Брегадзе с медицинской службой осужденных, кухней и библиотекой.

Должностные лица также попробовали еду для осужденных, поинтересовались общим меню, медицинским обслуживанием, обучением и занятостью осужденных.

Рати Брегадзе также провел краткую встречу с осужденными гражданами Республики Грузия, последние сообщили Брегадзе, что у них нет жалоб на условия содержания.

В рамках двухдневного визита делегация во главе с министром юстиции Грузии посетила Первопрестольный Святой Эчмиадзин, музей-сокровищницу имени Алекса и Мари Манукян.