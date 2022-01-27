Киргизия заявила о прекращении огня на границе с таджикской стороны

Огонь с таджикской стороны на границе с Киргизией прекратился. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об эотм сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на представителя полпреда в Баткенской области Марифжана Тулаева.

Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.

"С таджикской стороны огонь прекратился, сообщил нам представитель полпреда в Баткенской области Марифжан Тулаев. По его словам, местные власти эвакуируют жителей приграничных с Таджикистаном районов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что руководство области ведет переговоры с таджикской стороной, в них участвуют глава региона, начальник регионального управления милиции и аким Баткенского района.