Председатель Конституционного суда Армении принял посла Японии

Председатель Конституционного суда Арман Диланян 27 января принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Фукусиму Масанори.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КС, приветствуя гостя, Арман Диланян подчеркнул важность многопрофильного армяно-японского межгосударственного сотрудничества. Арман Диланян выразил надежду, что эта встреча придаст качественно новый импульс развитию армяно-японского диалога и партнерства в судебной сфере.

Посол Масанори поблагодарил Армана Диланяна за возможность встречи, отметив, что японская сторона привержена содействию Армении в укреплении демократических ценностей. Посол Масанори также подчеркнул необходимость укрепления армяно-японских культурных и научных связей.

Собеседники обменялись мнениями об активизации правовых связей. Стороны обсудили дальнейшее развитие диалога между Конституционным судом Армении и Верховным судом Японии и укрепление взаимных связей.