Проведение саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии остается в повестке дня: МИД РФ
21:25, 27 Январь, 2022
Подготовка к проведению саммита стран - гарантов астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) остается на повестке дня. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Он [саммит] остается в повестке, как и остается эффективной и результативной работа в астанинском формате, инициатором которой были три страны - Россия, Иран и Турция, к которым присоединились ряд других региональных участников", - сказал он.
Вершинин сообщил, что следующая встреча по Сирии в астанинском формате намечена на весну.
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