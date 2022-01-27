Проведение саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии остается в повестке дня: МИД РФ

Подготовка к проведению саммита стран - гарантов астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) остается на повестке дня. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Он [саммит] остается в повестке, как и остается эффективной и результативной работа в астанинском формате, инициатором которой были три страны - Россия, Иран и Турция, к которым присоединились ряд других региональных участников", - сказал он.

Вершинин сообщил, что следующая встреча по Сирии в астанинском формате намечена на весну.