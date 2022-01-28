Председатель НС Арцаха направил послание по случаю 30-летия образования Армянской Армии

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян направил послание по случаю 30-летия образования Армянской Армии и Дня защитника Отечества.

Арменпресс представляет обращение Артура Товмасяна.

«Уважаемые генералы, офицеры, дорогие солдаты Армянской Армии!

Параллельно с созданием 30-летнего независимого государства была сформирована Армянская Армия, которая со дня своего образования прошла славный боевой путь, со многими победами и, к сожалению, безвозвратными потерями.

Армянская армия является краеугольным камнем обеспечения безопасности армянских двух государств, сохранения армянства, безусловным гарантом нашего существования.

Ваша самоотверженность и безупречная служба являются основой и незаменимой составляющей нашей мирной повседневной жизни. Вы на протяжении десятилетий выполняли ответственную миссию, благодаря которой наша государственность получила возможность всесторонне развиваться, зафиксировать многочисленные и разнообразные успехи и достижения.

Даже сегодня, когда перед миром стоят серьезные вызовы, и чтобы противостоять новым вызовам, угрожающим миру, армянская армия с честью выполняет свою миссию.

Мы уверены, что с Божьей помощью, одухотворенные видением наших исторически гарантированных перспектив, вы всегда будете безупречно выполнять свой долг. Мы убеждены, что у нас светлое будущее, и никакие испытания не смогут помешать нашему непрерывному маршу по путям истории.

За последние три десятилетия многие ваши соратники, наши сыновья и братья, посвятили этому свою жизнь, и ваша неоценимая заслуга – самый образцовый и высочайший поступок в сохранении памяти о них, под которым вы осмысливаете их преданность, продолжая их священное дело под названием Защита Родины.

Мы склоняемся перед подвижниками, заплатившими ценой своей жизни за мир, перед стоящими в данный момент на границе, перед теми, кто с неиссякаемой тоской ожидают возвращения своих сыновей.

С праздником, защитник Родины!

С праздником, Армянская Армия!»