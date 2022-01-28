Арарат Мирзоян ответил на критику оппозиции по поводу процесса диалога с Турцией

Армения привержена построению прочного и прочного мира в регионе.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в беседе с журналистами 28 января в пантеоне Ераблур.

«У нас есть общенациональные красные линии, которые ни в коем случае нельзя переступать. С другой стороны, мы не первый и не последний народ на планете, у которого затяжной конфликт с соседним государством. Всегда помня ипочитая память погибших, думая о родных и близких родителей погибших, в то же время мы должны как разчувствовать долг перед памятью погибших, перед своей Родиной. Мы настроены на то, чтобы строить прочный, долгосрочный мир в регионе», — сказал Арарат Мирзоян.

Комментируя оценку оппозиции о том, что правительство потерпело неудачу во внешней политике, диалог с Турцией подвергается критике, Арарат Мирзоян сказал, что не хочет комментировать взгляды оппозиции по различным вопросам, но напомнил о работе, проделанной разными правительствами за последние годы.

«Спросите у той же оппозиции, как получилось, что с конца 90-х годов не было ни одного года, когда бы не было переговоров, обсуждений, переписки или контактов в направлении диалога Армения-Турция. Оставьте эти байки, не пропагандируйте и не позволяйте разным людям заявлять о себе в оппозиции. Хватит жить иллюзиями. Трагедия, постигшая нас— результат большого самообмана.

Нужно смотреть в лицо реальности, говорить друг с другом напрямую и ничего не скрывать. Нельзя годами идти договариваться о чем-то, а потом объявлять дома с разных площадок совсем другое, проводить очередную кампанию», - сказал Арарат Мирзоян.

Что касается переговоров, которые он ведет, Арарат Мирзоян отметил, что то, о чем ведет переговоры, он в точности представляет в Национальном Собрании, в формате вопросов и ответов.