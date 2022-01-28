COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 8 новых случаев

27 января в Республике Арцах было проведено 80 тестов, по результатам которых зарегистрировано 8 новых случаев заболевания.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В настоящее время в Арцахе стационарное лечение от коронавируса проходят 19 инфицированных. Врачи оценивают состояние 5 пациентов как крайне тяжелое, 12 - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2022 году на лабораторное выявление коронавируса обследовано 1798 граждан, у 143из них тестыпоказали положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.