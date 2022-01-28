От правительства предложений не поступало. Марукян освоей кандидатуре на пост президента

Эдмон Марукян, лидер партии «Просвещенная Армения», благодарен всем людям, которые регулярно видят его на различных высоких должностях, в том числе президентом Республики, но покаотставка Армена Саркисяна не принята, и Марукян рассматривает возможность обсуждения его кандидатуры на пост президента несерьезной.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в воинском пантеоне Ераблур, посетив пантеон по случаю 30-летия образования Армянской Армии, чтобы почтить память героев, посвятивших свою жизнь Родине.

«Пока отставка президента Республики не принята, Армен Саркисян является действующим президентом, вот сегодня он выступил с посланием по случаю Дня Армии, поэтому вообще несерьезно обсуждать такой вопрос. С другой стороны, я благодарен всем людям, которые постоянно видят меня на различных высоких должностях", - сказал глава "Просвещенной Армении".

По словам Марукяна, такого предложения ему не было и не могло быть. Он убежден, что власти еще даже не обсуждали этот вопрос.

«Правительство мне ничего не предлагало, чтобы что-то представлять или нет. Это неправильное обсуждение", - добавил Эдмон Марукян.

Президент Армен Саркисян объявил о своей отставке в минувшее воскресенье, 23 января. Национальное Собрание РА сообщило, что парламент получил уведомление об отставке президента РА Армена Саркисяна. Согласно статье 142 Конституции, президент Республики подает прошение об отставке в Национальное собрание. Председатель НС РА Ален Симонян заявил, что президент может отозвать заявление в течение 7 дней после своей отставки, в противном случае председатель НС составит протокол о признании полномочий президента прекращенными.