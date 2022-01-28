Армия давала дух побед, возможность развивать страну. Виталий Баласанян

Армия давая достойный контрудар посягательствам врага, давала дух побед, возможность развивать страну.

Как передает Арменпресс, об этом в поздравительном послании по случаю Дня защитника Отечества заявил секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.

«Быть защитником Родины — это священный долг, который касается каждого, от военного до строителя, от учителя до врача.

История много раз показывала, что особенно в случае с Арцахом на призыв защиты Родины мы умели сплотиться всей нацией, совместными усилиями борясь за реализацию незыблемого права жить свободно в собственной стране. В ряду отечественных защитников особо выделяется Армия, которая прошла славный боевой путь. Давая достойный контрудар посягательствам врага, Армия давала нам дух побед, возможность развивать страну.

К сожалению, в борьбе за Родину у нас было тысячи павших. Наше почтение памяти их праведных душ. Сегодня мы с особой благодарностью вспоминаем наших героических матерей, их безграничное терпение и преданность. Вечная слава вам, армянские матери!

Особенно сегодня мы выражаем признательность тем, кто выполняет миссию защиты Родины. Желаю всем вам непобедимой защиты границ армянской земли.

Мирной службы, с Днем защитника Отечества!», - говорится в сообщении секретаря Совета безопасности Арцаха.