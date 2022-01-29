В районе Карвачара из-за снежной бури заблудились азербайджанские военнослужащие

Из-за резкого изменения погодных условий и снежной бури в Карвачарском районе, находящемся под контролем Азербайджана, заблудились четверо азербайджанских военнослужащих.

Как передает Арменпресс, сообщение об этомраспространило Министерство обороны Азербайджана

Отмечается, что были предприняты меры по обнаружению старшего лейтенанта Багира Фуада Аллахверди, младшего сержанта Гусейнова Джавада Рауфа, рядовых Гусейнова Машаллаха Ровшана и Каримова Ясина Явера.

В результате поисковых работ утром 29 января были обнаружены младший сержант и рядовые. Их доставили в военный госпиталь Карвачара.

Ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению старшего лейтенанта.