Создана комиссия по конституционным реформам Республики Арцах

Исходя из необходимости совершенствования баланса полномочий ветвей власти, повышения эффективности общественного управления и руководствуясь пунктом 7 статьи 93 Конституции Республики Арцах, 31 января президент Арцаха Араик Арутюнян подписал указ о создании комиссии по конституционным реформам при президенте Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, указом был утвержден персональный состав комиссии во главе с начальником управления по делам правительства аппарата президента Араиком Лазаряном.

Согласно указу, комиссии поручено в трехмесячный срок представить президенту Арцаха концепцию конституционных реформ.