Новая песня Хорена Левоняна «Клятва»

Актер, телеведущий, певец - Хорен Левонян выпустил клип на песню «Клятва». Он уже на официальном YouTube-канале певца. Режиссер - Петрос Ованнисян.

Как передает «Арменпресс», авторы песни - Ишхан Гарибян, Тигран Атаян и Хорен Левонян.

Музыку исполняют Хосо Еганян, Уильям Халаджян, Сергей Карапетян, Ваагн Степанян и Ишхан Гарибян.

Песня из альбома Хорена Левоняна «Надежда».