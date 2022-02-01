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Новая песня Хорена Левоняна «Клятва»

Новая песня Хорена Левоняна «Клятва»

Актер, телеведущий, певец - Хорен Левонян выпустил клип на песню «Клятва». Он уже  на официальном YouTube-канале певца. Режиссер - Петрос Ованнисян.

Как передает «Арменпресс», авторы песни - Ишхан Гарибян, Тигран Атаян и Хорен Левонян.

Музыку исполняют Хосо Еганян, Уильям Халаджян, Сергей Карапетян, Ваагн Степанян и Ишхан Гарибян.

Песня из альбома Хорена Левоняна «Надежда».


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