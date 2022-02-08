Председатель КГД Армении и посол РФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере таможенного администрирования

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, Рустам Бадасян представил послу программу реформ КГД на ближайшие годы, предусматривающую модернизацию пограничных таможенных пунктов, обязательство сделать процедуры таможенного оформления полностью электронными, а также необходимость создания современных таможенных лабораторий на КПП.

Председатель Комитета государственных доходов подчеркнул важность обмена образцовым и передовым опытом России в создании таможенных лабораторий с точки зрения кадрового потенциала и технического оснащения.

Стороны подчеркнули наличие договорно-правовой базы между двумя странами в сфере налогового и таможенного администрирования, позволяющей осуществлять активное взаимодействие на двустороннем уровне, в рамках Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии и других международных организаций.

Высоко оценена работа постоянного представительства Федеральной таможенной службы России при посольстве Российской Федерации в Армении. Было подчеркнуто, что структура незамедлительно реагирует на вопросы, требующие безотлагательного решения.

Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между Комитетом государственных доходов Армении и посольством России в Армении, выразив готовность к дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами в сфере налогового и таможенного администрирования.