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Армянский фильм «Зулали» выдвинут на номинацию кинопремии «Ника»

Армянский фильм «Зулали» выдвинут на номинацию кинопремии «Ника»

Художественный фильм режиссера Айка Ордяна «Зулали» выдвинут на номинацию кинопремии «Ника» Российской национальной киноакадемии в категории «Лучший фильм СНГ и Грузии».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.

Фильм, снятый по одноименному роману писательницы Нарине Абгарян, рассказывает о жестокой судьбе жителей этого села, о боли и о любви. События фильма происходят в Тавушской области. Герои говорят на местном диалекте.

В фильме снялись Эрмине Степанян, Марине Петросян, Артем Меликян, Арташес Шахвердян, Арман Навасардян, Кристина Овакимян и другие.

Съемки фильма «Зулали» финансировал Национальный киноцентр Армении.
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