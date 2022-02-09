По случаю праздников любви в Ucom действуют скидки на ряд устройств

В компании Ucom действует предложение «Скидки в Ucom по случаю праздников любви», в рамках которого по 14 февраля включительно будет действовать скидка в 5-15% на ряд устройств.

В частности, портативный фотопринтер Xiaomi будет стоить 37 710 драмов вместо прежних 41 900 драмов, фотоаппарат Fujifilm Instax Mini 70 – 71 155 драмов вместо прежних 74 900 драмов, умные часы Canyon Oregano SW81 – 33 210 драмов вместо прежних 36 900 драмов, беспроводные наушники Googlw Pixel Buds A-Series — 55 165 драмов вместо прежних 64 900 драмов и так далее.

«По случаю праздников любви в Ucom можно приобрести новейшие гаджеты на лучших условиях. К примеру, портативный фотопринтер Xiaomi — отличный подарок для того, чтобы запечатлеть каждое мгновение, проведенное с Вашими близкими, и буквально за 15 секунд получить эти же моменты в распечатанном виде»,- отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим также, что вышеуказанные устройства можно также приобрести в кредит со льготой в размере 0% предоплаты, 0% годовой процентной ставки и 0% платы за обслуживание в течение первых 12 месяцев.