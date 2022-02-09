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Армянская сторона за год передала Азербайджану тела 108 человек, пропавших без вести со времен Первой Арцахской войны

Армянская сторона за год передала Азербайджану тела 108 человек, пропавших без вести со времен Первой Арцахской войны

Армянская сторона в прошлом году передала Азербайджану тела 108 человек, пропавших без вести со времен первой Арцахской войны, и в ближайшие дни передаст еще 2 тела. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Арусяк Джулакян.

Депутат напомнила, что на днях состоялась онлайн-встреча президентов Армении и Азербайджана с участием и при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета. Она попросила проинформировать, были ли достигнуты договоренности на этой встрече по решению вопроса о пленных и пропавших без вести.

Премьер-министр Армении ответил, что, естественно, одной из важных обсуждавшихся тем было решение гуманитарных вопросов, напомнив, что после этой встречи в Армению вернулись 8 армянских военнопленных. Пашинян выразил признательность за усилия президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

«Мы также говорили о судьбе пропавших без вести в ходе первой войны и о судьбе пропавших без вести в ходе 44-дневной войны. Азербайджан постоянно говорит о том, что со времен Первой Карабахской войны у них пропало около 4 тысяч человек. Хочу подчеркнуть, что с армянской стороны тоже есть пропавшие без вести, по официальным данным у нас 777 пропавших без вести.

Делается попытка представить, что никаких конкретных шагов армянская сторона в этом вопросе не предпринимала. Довожу до вашего сведения, что за последний год азербайджанской стороне переданы тела 108 человек, пропавших без вести в годы первой войны. Еще два тела мы собираемся передать в ближайшие дни», - сказал Пашинян, добавив, что до сих пор Армения не объявляла, что вернула столько тел, так как считает, что это гуманитарный вопрос и нельзя стараться получать международные дивиденды по такому вопросу.

Армянская сторона вернула 108 тел без предварительных условий. «Потому что мы не считаем правильным, чтобы это было предметом какого-либо торга, потому что гуманитарные вопросы не должны быть предметом торга. Мы также относимся к картам минных полей, дали их без предусловий, чтобы они не стали предметом торга. Потому что мы думаем, что нельзя торговаться судьбами людей», — сказал Пашинян.

Премьер-министр заверил, что Армения начала работать над этой темой в начале 2020 года, когда она обсуждалась на заседании Совета безопасности при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и он дал указания, чтобы эти гуманитарные вопросы были урегулированы. 

«И мы рассчитываем, что сможем наладить сотрудничество в выяснении судьбы наших пропавших без вести не только в ходе Первой Карабахской войны, но и в ходе 44-дневной войны. У нас 217 пропавших без вести после 44-дневной войны. И да, достигнута договоренность о сотрудничестве в выяснении судьбы пропавших без вести», - сказал Пашинян, выразив надежду, что азербайджанская сторона также предпримет конкретные шаги в этом направлении.

Он напомнил о  четкой позиции ПАСЕ о том, что пленные должны быть возвращены.


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