Пашинян коснулся развитий вокруг железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри- Горадиз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным фиксацию де-юре, подписание документа о достигнутых в Брюсселе договоренностях по строительству, возобновлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. Пашинян уже сформировал рабочую группу по организации строительства железной дороги. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Геворга Папояна.

Папоян напомнил, что в ходе трехсторонней встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в декабре 2021 года была достигнута договоренность о возобновлении железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Он поинтересовался развитием в этом направлении, а также процессом разблокирования дорог.

Премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что достигнута договоренность о строительстве и восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. «Сразу после возвращения я дал соответствующие указания. Я также сформировал рабочую группу, которая уже занимается вопросами организации строительства железной дороги», - сказал премьер-министр.

На днях вице-премьер Мгер Григорян встретился в Ереване с российским сопредседателем Трехсторонней рабочей группы Алексеем Оверчуком и главой РЖД. «Мы уже обсуждаем вопросы формулировки технического задания, проектирования и финансирования строительства», - сказал Пашинян.

Однако, по мнению Пашиняна, важно одно действие, которое должно быть совершено в этот период: де-юре фиксация договоренностей, достигнутых в Брюсселе. «Я имею в виду, что либо в двустороннем, либо в трехстороннем, либо в каком-то другом формате это должно быть зафиксировано на бумаге и подписано. Мы договорились, что железная дорога должна работать в соответствии с международными правилами, в рамках законодательства и суверенитета стран, а значит, на КПП должен осуществляться пограничный, таможенный и иной контроль.

И мы должны согласовать параметры, чтобы построить железную дорогу с одинаковыми параметрами, потому что эти железные дороги должны в итоге подключиться друг к другу. Это станет маршрутом для международных грузоперевозок. И все это очень важно для нас, чтобы как можно скорее де-юре зафиксировать, подписать документ, если документ будет таким, что нужна будет ратификация - хотя наша оценка такова, чтобы в этом не было нужды - но если нужна будет, то документ был ратифицирован в парламенте», - сказал Пашинян.

Что касается дорог, премьер отметил, что по итогам встреч в Брюсселе и Сочи были сформированы предложения, которые были переданы азербайджанской стороне, а также российским и международным партнерам. «И как только мы получим положительный ответ от Азербайджана, мы готовы осуществить процесс восстановления и строительства автомобильных дорог», - сказал премьер-министр Армении.

Пашинян добавил: «Мы называем проект автомобильных и железных дорог Армянским перекрестком, потому что здесь мы, по сути, имеем дело с перекрестком север-юг-восток-запад. И использование этого перекрестка может стать поворотным моментом в плане развития экономики Армении и укрепления ее финансово-экономического потенциала».