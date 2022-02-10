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Пекин-2022: фигурист Нейтан Чен, воспитанник Рафаэля Арутюняна, стал чемпионом Олимпийских игр

Пекин-2022: фигурист Нейтан Чен, воспитанник Рафаэля Арутюняна, стал чемпионом Олимпийских игр

Нейтан Чен - золотой призер мужского одиночного катания XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как передает «Арменпресс», откатав произвольную программу, Нейтан Чен набрал 218,63 балла. Он стал олимпийским чемпионом, имея в сумме 332,60 балла. Чен установил и мировой рекорд в короткой программе, набрав 113,97 балла.

На втором и третьем месте фигуристы Японии: Юма Кагияма и Сёма Уно.

Рафаэль Арутюнян начал работать с Нейтаном Ченом в 2011 году. За это время Чен стал трехкратным чемпионом мира, а также бронзовым призером в командном зачете Олимпийских игр.


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