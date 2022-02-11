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Министр обороны Армении посетил миротворческую бригаду

Министр обороны Армении посетил миротворческую бригаду

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 11 февраля посетил миротворческую бригаду ВС.

Главе оборонного ведомства были представлены функции бригады, процесс организации учебного процесса военнослужащих и мероприятий по тактическо-профессиональной подготовке. Министр обороны ознакомился с социально-бытовыми условиями воинской части и проблемами организации питания военнослужащих.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в ходе встречи с командным составом миротворческой бригады Сурен Папикян особо подчеркнул необходимость повышения знаний военнослужащих и знания иностранных языков.

"В конце визита глава оборонного ведомства воздал дань уважения памяти миротворцев, погибших в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.

Затем Сурен Папикян посетил учебный центр "Зар", на месте проследил за ходом строительства новой казармы и столовой. Министр обороны дал поручения командному составу воинской части по устранению зафиксированных проблем в кратчайшие сроки.

 


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