Азербайджан сообщает о возвращении Арменией останков тел

Армения при посредничестве Международного комитета Красного Креста вернула Азербайджану останки тел.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших Эльмар Самедов.

"Останки были извлечены в основном из грунтовых и подземных вод, следовательно, получить образцы ДНК от этих останков очень трудно. На окончательном этапе будет предоставлена точная информация о том, сколько там останков", - отметил Самедов.