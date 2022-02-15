Посол США в Турции прокомментировал процесс нормализации армяно-турецких отношений

Посол США в Турции Джеффри Флейк дал интервью турецкому государственному информационному агентству Anadolu, в котором также прокомментировал процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, Флейк назвал усилия по нормализации отношений между Турцией и Арменией «прекрасным развитием».

«Мы с удовлетворением воспринимаем эти шаги, в том числе встречи [спецпредставителей] в Москве и Вене. Это, безусловно, мужественные шаги. Открытие авиарейсов между Стамбулом и Ереваном – также важный знак», - сказал посол.