Депутаты Европарламента бьют тревогу об опасности уничтожения армянского историко- культурного наследия Арцаха

Депутаты Европарламента бьют тревогу об опасности уничтожения и присвоения Азербайджаном армянского историко-культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха и осуждают инициативу минкультуры Азербайджана представить армянские церкви «албанскими» и ликвидировать в них армянские следы. Как сообщает Арменпресс, евродепутаты призвали в Twitter международное сообщество перейти к действиям и осудить шаги Азербайджана.

«Международное сообщество должно начать действовать сейчас. Мы должны осудить и пресечь любые попытки фальсифицировать, исказить или уничтожить армянское историко-культурное наследие в Арцахе», — написал в Twitter кипрский депутат Европарламента Деметрис Пападакис.

Комментируя скандальную инициативу министерства культуры Азербайджана, депутат от Нидерландов Петер ван Дален написал в Twitter, что преступления Алиева не имеют границ.

«Азербайджан объявил, что планирует стереть армянские следы с церквей. Европейский парламент, Франсуа Альфонс (член Европейского парламента) и Сильви Гийом (член Европейского парламента) должны осудить этот культурный геноцид», — заявил Питер ван Дален.

Ранее сегодня, комментируя тревожные сигналы о случаях продолжающегося осквернения, искажения и уничтожения армянского историко-культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха (Нагорного Карабаха), которые оказались под контролем ВС Азербайджана в результате 44-дневной войны 2020 г., на запрос «Арменпресс» в пресс-службе ЮНЕСКО заявили, что ЮНЕСКО работает над направлением в Нагорный Карабах независимой технической миссии в рамках Конвенции Гааги 1954 г. «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».