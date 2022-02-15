В результате выстрела противника ранен военнослужащий АО Арцаха: состояние раненого стабильно тяжелое
20:30, 15 Февраль, 2022
В восточной приграничной зоне Республики Арцах 15 февраля, около 16:15 часов, азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня, в результате чего огнестрельное ранение получил солдат-срочник Армии обороны Хачатур Гагикович Хачатрян.
Как сообщили Арменпресс в министерстве обороны Арцаха, состояние раненого военнослужащего стабильное тяжелое.
В связи с инцидентом российскому миротворческому командованию незамедлительно была предоставлена соответствующая информация.
В настоящее время оперативно-тактическая обстановка в этой части зоны соприкосновения стабильная.
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