В результате выстрела противника ранен военнослужащий АО Арцаха: состояние раненого стабильно тяжелое

В восточной приграничной зоне Республики Арцах 15 февраля, около 16:15 часов, азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня, в результате чего огнестрельное ранение получил солдат-срочник Армии обороны Хачатур Гагикович Хачатрян.

Как сообщили Арменпресс в министерстве обороны Арцаха, состояние раненого военнослужащего стабильное тяжелое.

В связи с инцидентом российскому миротворческому командованию незамедлительно была предоставлена соответствующая информация.

В настоящее время оперативно-тактическая обстановка в этой части зоны соприкосновения стабильная.