В Москве откроется многофункциональный ТЦ, который облегчит вход армянского производителя на российский рынок

В целях стимулирования экспорта из Армении и поддержки предпринимателей Ассоциация армянских предпринимателей совместно с министерством экономики Республики Армения провела в Ереване презентацию рознично-оптового многопрофильного торгового центра «Бухта Юг». Как сообщает Арменпресс, заинтересованным бизнесменам были представлены подробности и условия участия в работе центра.

«Очень важно развитие армянской инфраструктуры в разных странах, потому что через них армянские товары намного легче доходят до потребителей этих стран. Приветствую создание ТЦ «Бухта юг», где без рисков могут продаваться армянские продукты на российском рынке. «Бухта юг» — это огромная торговая площадка, где можно на выгодных условиях реализовать армянскую сельскохозяйственную продукцию как оптом, так и в розницу», — сказал министр экономики Ваан Керобян.

Он добавил, что возглавляемая им структура готова сделать все возможное, чтобы новая «Бухта Юг» стала востребованной и работала эффективно. Он призвал армянских экспортеров и трейдеров отдавать предпочтение именно этой инфраструктуре.

«Армянские сельхозпроизводители и экспортеры всегда сталкивались с этой проблемой», и председатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян поручил создать экономическую торговую зону, открытую для армянских производителей и наделенную приоритетными правами. Сегодня уже приобретен один из крупнейших торговых центров в Москве, и мы подготовили интересные предложения для армянских производителей и экспортеров», - сказал первый вице-президент группы компаний «Ташир» Нарек Карапетян, призвав армянских экспортеров быть активными.

В ходе мероприятия генеральный директор ТЦ «Бухта Юг» Виктор Григорян представил преимущества центра, уже достигнутые коммерческие успехи и условия аренды площадок.

«Сегодня в Москве уже действует два центра «Бухта». Основная концепция проекта – продажа оптом и в розницу продуктов питания, а также строительных товаров и мебели. На данный момент в каждом центре представлено более 100 000 товаров», — сказал Григорян.

По его словам, «Бухта Юг» — это хорошая возможность для уже существующих на российском рынке компаний развивать и расширять свой бизнес, а для тех, кто только собирается выйти на рынок, этот проект предлагает уникальные условия и возможности для ведения бизнеса. На территории торгового центра выделен большой участок, где поставщики смогут продавать свои товары прямо из грузовиков. Там может разместиться одновременно более 120 грузовиков. Территория также будет обеспечена высококачественными системами безопасности.

На презентации проекта присутствовали представители компаний, которые представлены или хотят появиться на российском рынке. Они получили возможность на месте бронировать павильоны и получить ответы на интересующие вопросы.

Оптово-розничный центр «Бухта Юг» — третий подобный центр в Москве. В центре площадью более 270 000 квадратных метров, который планирует открыть свои двери для потребителей в сентябре 2022 года, разместятся более 2 000 магазинов и павильонов. В ТЦ будут представлены различные товары напрямую от поставщиков: ткани, одежда, строительные материалы и продукты питания.