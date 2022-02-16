Перед офисом ООН в Ереване прошла акция протеста против уничтожения армянского наследия Арцаха

Обеспокоенные судьбой армянских культурных памятников, оказавшихся под контролем Азербайджана после 44-дневной Арцахской войны, группа представителей неправительственных организаций провела 16 февраля акцию перед офисом ООН в Армении с требованием предотвратить разрушение и фальсификация армянского культурного наследия в Арцахе.

Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами бывший депутат Национального Собрания Армении, представитель образовательного центра «За равные права» Гаяне Абрамян сказала, что инициатива реализуется рядом неправительственных организаций и общественных деятелей.

Фото: Айка Манукяна

«Азербайджанская сторона утверждает, что то наследие, которое веками существовало в Арцахе, не является армянским. Это ложь, но действия, которые они предпринимают десятилетиями, вызывают опасения, что потом мы не сможем противодействовать этой лжи. Вот почему мы подчеркиваем, что у нас есть несколько месяцев.

Если мы не будем бороться с этим как можно скорее и не обратимся во все возможные международные структуры, в первую очередь в ЮНЕСКО, мы просто потеряем армянскую идентичность Арцаха, потому что они пытаются стереть наш след. Стирая след армян, они пытаются исключить любые притязания армянской стороны на самоопределение и армянскую идентичность Арцаха», - подчеркнула Абрамян.

Она напомнила, что 7 декабря 2021 года Международный суд ООН опубликовал решения по делам «Армения против Азербайджана» и «Азербайджан против Армении», поданные Арменией и Азербайджаном в контексте Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в котором подчеркнули принятие временных мер.

В частности, Суд постановил, что Азербайджан должен принять все необходимые меры в целях предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации в отношении лиц армянского происхождения, в том числе со стороны должностных лиц и государственных учреждений. Судьи потребовали также от Азербайджана предотвращать и пресекать акты вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая, но не ограничиваясь только этим, церкви и другие культовые сооружения, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты.

Гаяне Абрамян подчеркнула, что после акции группа представителей неправительственных организаций встретится с руководством представительства ООН в Армении, чтобы поднять вопросы, а на прошлой неделе они направили письмо в штаб-квартиру ЮНЕСКО.

Участники акции держат плакаты со словами: «Прекратите покровительствовать культурный геноцид в Арцахе», «Армянское культурное наследие в опасности», «Вы несете ответственность за культурный геноцид в Нахичевани и Арцахе».