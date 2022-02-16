Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное заседание Совета по антикоррупционной политике.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, первый вопрос повестки дня касался рекомендаций GRECO и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по результатам оценки Республики Армения за 2021 год. Они касаются деятельности Комиссии по предупреждению коррупции, прокуратуры, следственных органов, Национального Собрания и реализации отдельных функций. В связи с предложениями состоялось заинтересованное обсуждение, в ходе которого были представлены различные замечания и мнения.

Премьер-министр Пашинян отметил важность постоянного роста рейтинга Армении в представляемых авторитетными международными организациями докладах, отметив, что в этом контексте необходимо прислушаться к полученным сигналам. Глава правительства подчеркнул, что эти предложения следует рассматривать, исходя из необходимости повышения эффективности работы государственных институтов.

По словам премьер-министра, ключевое значение для правительства имеют институциональные реформы, в том числе в антикоррупционной и судебной сферах. В этой связи, в частности, Никол Пашинян подчеркнул, что в результате этих реформ, например, должно значительно возрасти доверие общества к судебным решениям. “Наша задача - постоянно повышать имидж Армении в рейтингах авторитетных международных организаций, поэтому мы должны быть максимально последовательными в этом вопросе”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Было поручено провести оценку вышеуказанных предложений и по их результатам внести соответствующие изменения.

Затем Совету был представлен отчет о деятельности Комиссии по предупреждению коррупции в 2021 году. Было отмечено, что за отчетный период были проверены и проанализированы декларации более 210 должностных лиц, 139 из которых – судьи. Дополнительно были проверены декларации членов семей вышеуказанных должностных лиц. В результате были возбуждены дисциплинарные производства, а часть дел направлена в прокуратуру.

Было отмечено, что с июня 2021 года была перезапущена включающая декларирование расходов система, разработан новый образец для заполнения декларации.

В прошлом году Комиссия по предупреждению коррупции расследовала 45 случаев требований несовместимости и конфликта интересов, 15 из которых были основаны на сообщениях в СМИ. По указанным основаниям возбуждено 3 производства. В то же время была изучена этика 103 кандидатов на государственные должности и даны соответствующие заключения.

Совет дал положительную оценку деятельности Комиссии по предупреждению коррупции в 2021 году. Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость постоянного развития механизмов деятельности Комиссии, в том числе путем цифровизации.

На встрече также были затронуты проблемы, возникающие при избрании следователей и оперуполномоченных Антикоррупционного комитета, направленные на их решение предложения, а также проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, представленный Антикоррупционным комитетом.