Проект Север-Юг, Восток-Запад или армянский перекресток: Пашинян представил подробности

В контексте вопроса открытия региональных коммуникаций правительство Армении преобразовало проект Север-Юг в проект Север-Юг, Восток-Запад или, короче, в армянский перекресток. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«В результате наших недавних обсуждений об открытии региональных коммуникаций, проект «Север-Юг», по сути, мы переоформили в проект «Север-Юг», «Восток-Запад». Мы надеемся реализовать этот проект большими темпами. Это означает, что одна из ветвей этой дороги соединит Армению с Ираном, другая ветвь - Армению с Азербайджаном, а затем с Нахиджеваном, Турцией. И мы помещаем этот проект в этот общий контекст», - сообщил Пашинян, коснувшись строительства участка Сисиан-Каджаран проекта Север-Юг, по которому 17 февраля был объявлен тендер на предварительную квалификацию.

Он добавил, что проект части «Восток-Запад» еще не разработан, но в контексте политических договоренностей эту часть они реализуют очень быстро.