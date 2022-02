Произведения композитора Татев Амирян прозвучат в Карнеги-холле

Произведения американского композитора армянского происхождения Татев Амирян прозвучат на ежегодном концерте из музыкального цикла «Musical Armenia», который состоится 6 марта в престижнейшем концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холле.

Как передает «Арменпресс», концерт в зале Weill Карнеги-холла организован Восточной армянской епархией США. В программе прозвучат фортепианные произведения Татев Амирян в авторском исполнении, а также ее вокальные произведения в исполнении сопрано Анны Айрапетян. Выступит и виолончелистка Лаура Навасардян, которая исполнит произведения западноевропейских композиторов.

Музыкальный цикл «Musical Armenia» проводится уже в 37-й раз, начиная с 1982 года. Цель инициативы - популярузация произведений армянских исполнителей и армянских композиторов в США.

«Для меня большая честь выступать в рамках цикла «Musical Armenia». Я очень рада, что не только сыграю в таком престижном концертном зале, но и представлю свои произведения нью-йоркскому слушателю. Этот концерт для меня имеет особое значение, и я с большим воодушевлением жду его», - подчеркнула Татев Амирян.

Композитор, пианистка, доктор музыкальных наук Татев Амирян является автором множества произведений, написанных в различных жанрах: фортепианном, вокальном, инструментальном, камерном, хоровом и симфоническом. Ее музыка исполнялась в Армении, России, Украине, Израиле, различных штатах США, Польше, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Франции, Нидерландах, Японии. Ее исполняли всемирно известные исполнители, молодежный филармонический оркестр Портленда, Государственный камерный оркестр Армении, Камерный филармонический оркестр Бремена и др.

В 2016 году в Армении вышел первый компакт-диск ее фортепианных произведений в исполнении заслуженного артиста РА Айка Меликяна.

Татев Амирян участвовала в ряде известных конкурсов и фестивалей в Армении, США и Европе. Удостоилась 1-й премии на творческом конкурсе «Armenian Allied Arts», 1-й премией на конкурсе камерных произведений консерватории города Канзас и конкурсе хорового искусства Metropolitan Choral, второй премии Международного конкурса фортепианных произведений New Ariel Recordings. Она - победительница творческих конкурсов американских ансамблей Crossing Borders Music, Juventas New Music и музыкального издательства Abundant Silence. В 2020 году она была признана победителем международных конкурсов «Классическая фортепианная композиция РМН» и International Alliance for Women in Music. Татев Амирян сочиняла произведения для ряда авторитетных организаций, в том числе Youth Philharmonic Портленда, Северо-немецкого радио (NDR), ансамбля Lilith(Амстердам), американской организации ACM Access Contemporary Music, музыкального издательства Abundant Silence и New Ariel Recordings.

Параллельно со своей творческой деятельностью Татев Амирян выступает и как пианистка, исполняя свои авторские, классические и современные произведения.