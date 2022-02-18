НС Арцаха призывает сопредседателей МГ немедленно возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта

Национальное собрание Республики Арцах по случаю Дня возрождения Арцаха распространило заявление.

Заявление НС по случаю Дня возрождения Арцаха представил депутат Гегам Степанян. Законопроект был принят 30 голосами «за».

Как передает «Арменпресс», в заявлении Национального собрания Арцаха, в частности, упоминается, что события, произошедшие в Арцахе в феврале 1988 года, радикально изменили дальнейшую летопись не только проживающего на территории Арцаха коренного армянского народа, но и других народов бывшего Советского Союза.

«Десятки тысяч людей, основываясь на провозглашенные в СССР либеральные и демократические идеи, посредством мирных митингов в Степанакерте и в других населенных пунктах области стремились восстановить историческую справедливость - нереализованную мечту нескольких поколений о воссоединении армянской области с Арменией.

Движение, с каждым днем набирающее обороты, изначально нацелилось на мирное решение проблемы, поднятой правовым и политическим путями, получило однозначное подтверждение 20-го февраля на 20-й внеочередной сессии высшего представительского органа бывшей области - областного Совета народных депутатов. Историческое решение о выводе НКАО из состава Азербайджанской ССР и воссоединении с Армянской ССР ознаменовало новый этап в Арцахской национально-освободительной борьбе - решимость народа Арцаха вести Карабахское движение цивилизованным и правовым путем.

К сожалению, руководство Азербайджанской ССР не воспользовалось исключительной возможностью урегулировать проблему надлежащим образом, в результате чего регион оказался в плену продолжительной нестабильности и желания Азербайджана решить вопрос военным путем.

В результате принятого 20-го февраля решения, выражающего волю и желание абсолютного большинства населения области, Арцах по праву стал символом гордости и национального пробуждения всего армянства. Волна Карабахского движения прокатилась по всему миру, и в результате организованной борьбы всего армянства в начале 90-х годов прошлого века были сформированы две армянские республики.

Провозглашенная 2-го сентября 1991 года и сформированная в соответствии с требованиями международного права и внутригосударственного законодательства Республика Арцах стала осознанным пристанищем на пути к единому армянскому государству.

Наш народ заплатил неизмеримо дорогую цену в борьбе за свободу и независимость Арцаха. Тысячи армян отдали свои жизни в войне 1991-1994 гг., Апрельской войне 2016 года и в 44-дневной войне 2020 года. Республика Арцах сегодня существует и продолжает свою борьбу за международное признание благодаря самоотверженности этих храбрых людей. Преклоняемся перед их вечной памятью.

За последние 34 года мы прошли долгий путь становления и развития, побед и неудач. За это время в нашем сознании укрепилась идея, что будущее армянского Арцаха гарантировано лишь в перспективе свободной и независимой жизни.

Выражая коллективную волю и мнение народа Арцаха, Национальное собрание Республики Арцах:

подтверждает свою приверженность историческому решению от 20-го февраля 1988 года, а также стремлению защищать свое право свободно жить на родной земле,

призывает заинтересованные международные структуры и, в первую очередь, парламенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ обратить внимание на то обстоятельство, что армянский народ Арцаха веками боролся за сохранение своей идентичности, создавал материальные и культурные ценности, которые сегодня находятся под угрозой уничтожения в результате оккупации Азербайджаном некоторых территорий Республики Арцах,

призывает сопредседателей Минской группы предпринять незамедлительные шаги по возобновлению переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта в соответствии с мандатом, полученным от ОБСЕ.

Длительного мира и стабильности в регионе можно достичь лишь путем уважения основополагающих прав и свобод народа Республики Арцах. Именно с этой целью армяне Арцаха в 1988 году начали свою освободительную борьбу и готовы продолжать ее с решимостью достичь конечной цели», - говорится в заявлении Национального собрания Республики Арцах.