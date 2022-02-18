Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Арарат Мирзоян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Арарат Мирзоян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Республики Армении Арарат Мирзоян 18 февраля отправится в Мюнхен для участия в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

«В рамках конференции министр Мирзоян проведет ряд встреч со своими коллегами», - написал Ваан Унанян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]