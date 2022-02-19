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В Турции перевернулся туристический автобус.Есть жертвы

В Турции перевернулся туристический автобус.Есть жертвы

По меньшей мере пять человек погибли в результате ДТП с участием туристического автобуса в центральной части Турции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает AHaber, отмечая, что ДТП произошло между поселениями Аксарай и Конья.

Автобус выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся набок. Ранения различной степени тяжести получили 26 человек.

Раненые доставлены в ближайшие больницы.

 


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