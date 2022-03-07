Государственный симфонический оркестр Армении представит в Султанате Омана произведения Гаэтано Доницетти
15:32, 7 Март, 2022
Государственный симфонический оркестр Армении с гастролями выезжает в Султанат Оман. 10 марта оркестр выступит в Королевском оперном театре Маската.
Как передает «Арменпресс», приглашение поступило из оперного театра этой страны.
Государственный симфонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Смбатяна представит шедевры итальянского композитора XIX века Гаэтано Доницетти.
С оркестром выступят Лавиния Бини (сопрано), Клемантин Марген (меццо-сопрано), Артуро Чако-Круз (тенор), Алессандро Луонго (баритон) и Наюэль ди Пьеро (бас).
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