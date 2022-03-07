Омбудсмен Армении и глава делегации МККК обсудили вопросы возвращения армянских пленных из Азербайджана

Защитник прав человека Армении Кристине Григорян приняла главу делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Тьерри Рибо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с правами находящихся в плену в Азербайджане армянских военнослужащих и гражданских лиц и процессом их возвращения. В частности, Тьерри Рибо коснулся проводимых с удерживаемыми в Азербайджане в плену работ.

Глава делегации МККК также представил программы, реализованные в Арцахе в рамках мандата МККК после 44-дневной войны.

В свою очередь омбудсмен представила главе делегации факты, зафиксированные во время ее визита в Арцах на прошлой неделе. Омбудсмен отметила, что ее особенно беспокоят провокации азербайджанских вооруженных сил, направленные на нарушение нормальной жизни населения сел вблизи линии соприкосновения или вблизи азербайджанских баз. В этом контексте Григорян коснулась событий в Храморте и Норшене.

По словам омбудсмена, это результат организованной и управляемой из одного пункта политики. Доказательством такой политики являются суды над двумя армянскими военнопленными, Ишханом Саргсяном и Владимиром Рафаеляном, которые были приговорены к 19 и 18 годам лишения свободы соответственно. Омбудсмен отметила, что это сфабрикованные судебные процессы являются грубым нарушением Женевской конвенции.

В конце встречи стороны высоко оценили роль сотрудничества между делегацией МККК в Армении и институтом омбудсмена в деле защиты прав человека и гуманитарных прав, подтвердив готовность к сотрудничеству.