Избраны представитель и члены Бюро АРФД

34-е общее собрание Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн” в Армении завершила свою работу. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью АРФД, в ходе собрания были уточнены политическая направленность и стратегия АРФД на ближайшие четыре года, приняты решения по Армянскому вопросу, работе во внешнем и внутреннем направлениях, пропаганде и экономической политике. На совещании была рассмотрена и дана оценка трехлетней деятельности Бюро АРФД, его внутренних проблем и дальнейших действий.

Общее собрание избрало высший орган партии - членов и руководителя Бюро. Акоп Тер-Хачатурян избран представителем Бюро АРФД. Членами новоизбранного бюро АРФД являются Виген Багумян (Иран), Давид Ишханян (Арцах), Арсен Амбарцумян (Армения), Киро Маноян (Армения), Мкртич Мкртичян (Ливан), Хажак Мкртичян (США), Армен Рустамян (Армения), Овсеп Тер-Геворгян (Европа), Раффи Тонапетян (Канада), Мурад Папазян (Европа).