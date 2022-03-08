Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом посетит Французскую Республику

Премьер-министр Никол Пашинян 8-9 марта с рабочим визитом посетит Французскую Республику.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита премьер-министр проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем главы двух государств в Париже примут участие в форуме “Амбиции: Армения-Франция”.

В ходе мероприятия члены правительств Армении и Франции обсудят вопросы развития и расширения сотрудничества в различных сферах. Премьер-министр Пашинян и президент Макрон в ходе форума выступят с речами.